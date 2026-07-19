В Россию придет новая марка автомобилей, которую поддерживает Volkswagen

Китайская марка Xpeng выходит на рынок России. В России запущен фирменный сайт бренда Xpeng. В гамме заявлены электрокары Xpeng G6 и Xpeng G9, притом главный медийный упор сделан на интеграции сервисов «Яндекса» — приложения «Карты», «Навигатор», «Видео», «Музыка», а также голосовой помощник «Алиса».

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Xpeng G9 — это большой кроссовер длиной 4891 мм, чья двухмоторная электросистема развивает 575 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды, а батарея ёмкостью 93,1 кВт⋅ч позволяет проехать 540 км по циклу WLTP.

Купеобразный вседорожник Xpeng G6 напоминает Tesla Model Y. Два двигателя развивают 487 л.с., обеспечивая разгон до «сотни» за 4,1 с. Ёмкость батареи составляет 80,8 кВт⋅ч, которых хватает на 510 км по WLTP.

Важно, что китайский XPeng и немецкий Volkswagen ведут стратегическое партнерство, в рамках которого совместно разрабатывают электрокары для китайского и глобального рынков.

Так, немецкий концерн инвестировал в XPeng около 700 млн долларов, получив долю в компании и доступ к её цифровым платформам, электрической архитектуре и технологиям умного вождения.