Новый Range Rover Sport эпатажно выехал из самолета

Range Rover Sport Electric дебютировал на фестивале скорости в Гудвуде.

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На фестивале скорости в Гудвуде Land Rover показала прототипы Range Rover Sport Electric. Компания пообещала: серийный внедорожник с нулевыми выбросами окажется не только быстрее и динамичнее предшественника, но и ничуть не уступит ему в проходимости.

Мартин Лимперт, управляющий директор Range Rover, заявил: электрическая версия кардинально изменит представление о том, на что способен внедорожник. Чтобы доказать это на практике, устроили эффектный перформанс – один прототип выкатили прямо из фюзеляжа транспортного самолета, а другой без труда подняли по ступенькам. Так бренд наглядно продемонстрировал: электромобиль справляется с теми же задачами, что и машины с двигателем внутреннего сгорания. По сути, это был ответ скептикам, сомневающимся в пригодности «зеленых» технологий для жесткой эксплуатации.

В компании подчеркивают: электрический Range Rover Sport объединит мощь, высокий крутящий момент и новейшие технологии с особой настройкой шасси и адаптивным акустическим сопровождением. Инженеры ставили цель сохранить то самое ощущение уверенности на любом покрытии, но при этом сделать управление более интуитивным.

Прототипы построены на базе кузова нынешнего Range Rover Sport, выпускающегося с 2022 года. Правда, их визуально отличили от стандартных машин – установили особые легкосплавные диски и уникальную светодиодную оптику. Впрочем, к моменту выхода на рынок серийная версия, скорее всего, обзаведется собственным «лицом».

Фотошпионы уже ловили обновленный Range Rover Sport на Нюрбургринге – замаскированный тестовый автомобиль щеголял измененными бамперами, свежей светодиодной графикой и рядом дизайнерских доработок. В рамках рестайлинга стоит ждать и модернизации интерьера с новой мультимедийкой.

Land Rover пока не раскрывает точную мощность электрической установки. По предварительным данным, она может оказаться сопоставимой с 542-сильной версией Range Rover Electric. Полные технические подробности обещают представить до конца 2026 года.

При этом поклонникам классического «живого» звука переживать не стоит. JLR официально подтвердила: в линейке Range Rover Sport останутся бензиновые и дизельные рядные шестицилиндровые моторы, бензиновый V8 с мягким гибридом и подключаемые гибриды. Иными словами, модель просто добавит полностью электрический вариант к уже существующему набору силовых агрегатов.

Такой подход позволяет расширить гамму, не отказываясь от традиционных версий, которые до сих пор пользуются стабильным спросом. В итоге Range Rover Sport становится еще универсальнее: у покупателя появится выбор между классическим ДВС, гибридом и электроприводом.

О других необычных технических решениях «За рулем» уже рассказывал.