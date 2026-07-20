Паводок нарушил транспортное сообщение в Охотском округе Хабаровского края.

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Как сообщил глава округа Максим Климов в своем MAX-канале, на территории образования сохраняется режим повышенной готовности. Дождевой паводок привел к переливам и подтоплению участков автомобильных дорог, из-за чего временно нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами.

"Некоторые поселки оказались отрезаны от Охотска. Кроме того, из-за подмыва и разрушения моста на 17 километре автодороги, ведущей из Охотска на разрез Мареканский, под угрозой срыва может оказаться подготовка к отопительному периоду, т.к. проезд грузового транспорта по нему сейчас невозможен", - написал Климов.

Разлившаяся река Кухтуй размыла дорогу из Охотска в аэропорт с 10 по 13 километр. Движение по ней прекращено. Пассажиров доставляют в воздушную гавань и обратно на плашкоуте с пирса судоремонтного завода. Ремонт дорожного полотна начнут, как только река войдет в берега.

В селе Арка из-за подъема воды в селе Охота подтопило 11 придомовых территорий по улицам Набережная и Больничная. Внутрипоселковые автодороги находятся в проезжем состоянии. В Новом Устье также отмечен значительный подъем воды в реке Косареха. Подтоплено дорожное полотно по улице Партизанская и пять придомовых территорий и приусадебных участков. Транспортное сообщение между Вострецово и Новое Устье не нарушено.

Переливы на участках дорог замечены вблизи поселка Морской, три придомовых территории подтоплены в селе Резиденция.

Проверку проводит прокуратура Охотского округа. На место ЧП выехал прокурор Охотского района Тарас Лабцов.