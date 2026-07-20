Почему на дорогах так много слепящих машин и как бороться с нарушителями

Глава ГАИ напомнил о наказании за неправильную регулировку или доработку фар.

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Много езжу по стране и замечаю, что встречные машины часто слепят светом фар. Это связано с нарушениями регулировки, а также с диодными лампами, которые теперь суют во все фары. Почему ГАИ не борется с этим, ведь это прямо влияет на безопасность?

Семенов Владимир, г. Кострома

Соблюдение существующих требований в данной области осуществляется посредством федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения (его объектами, как правило, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие транспортные средства, и операторы технического осмотра), а также надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

В случае управления ТС с неотрегулированными фарами ответственность наступает по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, а со светодиодными источниками света в не предназначенных для их установки фарах – по части 1 или 3 статьи 12.5 КоАП РФ (в зависимости от примененных технических решений).

Несмотря на то, что в условиях дорожного движения процесс контроля установленных требований со стороны Госавтоинспекции сопряжен с рядом объективных трудностей, в прошлом году по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ ими возбуждено порядка 1,2 млн дел об административных правонарушениях (в совокупности с иными нарушениями условий эксплуатации транспортных средств), а по части 3 статьи 12.5 – три тысячи таких дел.

Вместе с тем хотел бы напомнить, что обеспечение исправного технического состояния транспортного средства – одна из первостепенных обязанностей его водителя, а уважение к другим участникам движения – необходимое условие безопасной поездки.