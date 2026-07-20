ВАЗ-2104 почти без пробега выставили на продажу в России

Как выяснила "Российская газета", в городе Славянск-на-Кубани выставили на продажу ВАЗ-2104, который с 2002 года проехал всего 10 тысяч км.

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"Новый автомобиль, кузов в родной краске, все родное, пробег оригинал, в салоне пахнет новым автомобилем, капсула времени, собственник, в ПТ вписан, я второй хозяин", - говорится в объявлении.

За свою машину владелец просит 700 тысяч рублей.

Машина оснащен 71-сильным двигателем объемом 1,5 литра и 5-ступенчатой МКП.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России выставили на продажу новый ВАЗ-2109 за 2,5 млн рублей.