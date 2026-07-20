Продажи электромобилей в Иркутской области выросли в шесть раз

Продажи подержанных автомобилей на электрической тяге в Иркутской области по итогам первого летнего месяца увеличились более чем в шесть раз. Доля таких транспортных средств в общем объеме регионального рынка подержанных машин выросла с майских 0,3% до июньских 2,3%. Абсолютным лидером покупательского спроса стала японская модель Nissan Leaf, на которую пришлось 81% от всех оформленных сделок купли-продажи в данном сегменте.

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Наибольший интерес сибиряки проявляли к машинам, сошедшим с конвейера в период с 2011 по 2014 год, чья рыночная стоимость на профильных площадках не превышает одного миллиона рублей. При этом за первую половину текущего года объем реализации б/у электрокаров в Приангарье уже в два раза превысил суммарные показатели аналогичного периода прошлого года.

Статистический отчет о кардинальной смене приоритетов местных автомобилистов опубликовало региональное сетевое издание «ИРСИТИ.ру». Детальные аналитические выкладки и сведения о структуре продаж предоставила пресс-служба специализированного автомобильного портала «Дром». О необходимости введения жестких ограничительных мер, включая режим повышенной готовности и запрет на отпуск бензина в канистры из-за падения объемов снабжения АЗС на 80%, ранее заявлял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.