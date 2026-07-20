В Краснодаре сократилось число работающих АЗС

По состоянию на утро 20 июля в Краснодаре работают 60 автозаправочных станций. Об этом сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города, уточнив, что в течение дня ситуация может меняться.

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Еще 17 июля в краевой столице работали 63 заправки, 16 июля - 69 заправок, а 15 июля - 66 АЗС.

На данный момент в наличии присутствуют: АИ-92 - на 36 заправках; АИ-95 - на 34 заправках; АИ-100 - на 8 заправках; дизельное топливо - на 49 заправках.

В пятницу, 17 июля, топливо разных марок было доступно на следующем количестве заправок: АИ-92 - на 46, АИ-95 - на 40, АИ-100 - на 9, дизель - на 57 АЗС.

На некоторых заправках собственники ввели ограничения - топливо наливают только в баки автомобилей. Еще 43 АЗС временно не работают, а 11 закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ подчеркнули, что сейчас на всех уровнях принимают меры для стабилизации ситуации. Водителей попросили не закупать топливо впрок - это поможет сократить очереди на действующих заправках и сделать топливо доступным для всех.