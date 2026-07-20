Первые Jeland J7 переданы клиентам

В РФ начались продажи нового кроссовера Jeland J7 за 2,85 млн.

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Новый среднеразмерный кроссовер Jeland J7 только появился у дилеров, а уже нашёл первых покупателей. Несколько машин реализованы через столичный салон «РОЛЬФ Химки JELAND».

Производство модели по полному циклу (сварка, окраска, сборка) налажено на бывшем заводе General Motors в Шушарах, который теперь принадлежит холдингу «АГР».

Новинка предлагается в двух версиях: «Комфорт» и «Престиж». Стартовая цена — 2 849 000 рублей, топ-комплектация с полным приводом оценивается в 3 349 000 рублей. Под капотом — 1,6-литровый турбомотор, мощность которого зависит от привода: 150 л.с. на переднем и 186 л.с. на полном. Об этом сообщают «Автоновости дня».

По словам экспертов, J7 вышел в самый конкурентный сегмент рынка — среднеразмерных кроссоверов. Среди прямых соперников — Haval F7, Tenet T7, Belgee X70 и Changan UNI-S. Впрочем, у модели есть преимущество: покупателям уже знакома её технологическая база, что снижает недоверие к новому бренду.

Напомним, что эксперт рассказал о правилах обкатки нового автомобиля. 400 тысяч без ремонта: названы самые живучие автомобили — лидеры и аутсайдеры.