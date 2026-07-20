Завод Haval в Узловой ушел в плановый отпуск с модернизацией производства

Завод Haval в Узловой ушёл в плановый отпуск до 2 августа с модернизацией производства
На время простоя в цехе штамповки проведут наладку новых штампов для кузовных деталей, а основную линию сварки полностью автоматизируют, установив дополнительное роботизированное оборудование. Также запланированы плановые работы по обслуживанию всех ключевых узлов, чтобы обеспечить бесперебойный запуск после возобновления работы.
Предприятие выпускает всю массовую линейку Haval: бестселлер Jolion, кроссоверы F7 и F7x, внедорожники Dargo, а также новинки Pro-серии H3 и H7. С момента открытия в июне 2019 года завод произвёл уже 500 тысяч автомобилей. По словам экспертов, двухнедельный перерыв при сформированных складских запасах дилеров не создаст дефицита, а модернизация направлена на повышение производительности и сдерживание издержек. Об этом сообщают «Автоновости дня».
Напомним, что эксперт рассказал о правилах обкатки нового автомобиля. 400 тысяч без ремонта: названы самые живучие автомобили — лидеры и аутсайдеры.