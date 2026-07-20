Завод Haval в Узловой ушел в плановый отпуск с модернизацией производства

На время простоя в цехе штамповки проведут наладку новых штампов для кузовных деталей, а основную линию сварки полностью автоматизируют, установив дополнительное роботизированное оборудование. Также запланированы плановые работы по обслуживанию всех ключевых узлов, чтобы обеспечить бесперебойный запуск после возобновления работы.

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Предприятие выпускает всю массовую линейку Haval: бестселлер Jolion, кроссоверы F7 и F7x, внедорожники Dargo, а также новинки Pro-серии H3 и H7. С момента открытия в июне 2019 года завод произвёл уже 500 тысяч автомобилей. По словам экспертов, двухнедельный перерыв при сформированных складских запасах дилеров не создаст дефицита, а модернизация направлена на повышение производительности и сдерживание издержек. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Напомним, что эксперт рассказал о правилах обкатки нового автомобиля. 400 тысяч без ремонта: названы самые живучие автомобили — лидеры и аутсайдеры.