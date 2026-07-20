В Ингушетии реконструируют семь автодорог на сумму более 1 млрд рублей

В Ингушетии в этом году капитально отремонтируют семь автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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В программу капремонта вошли транспортные артерии: "ГОК - Гайрбек-Юрт - Сагопши", "Малгобек - Вознесеновская", "Сунжа - Горагорск - Малгобек", "Карабулак - Яндаре", "Сурхахи - Алхасты", а также подъездная дорога к Малгобеку.

Как отметили в правительстве республики, работы на объектах выполняются по графику. На них выделен 1 млрд 24,7 млн рублей, из которых более полумиллиарда - средства федерального бюджета. На сегодня израсходовано 592,2 млн рублей.

В Ингушетии поставили задачу: в ближайшие годы довести долю региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85 процентов. А в городах региона этот показатель уже достигнут.

Значительную поддержку Ингушетии в плане развития дорожной инфраструктуры оказывает федеральный центр.

- Благодаря такой помощи у республики есть возможность системно обновлять сеть автомобильных дорог. Это повышение безопасности движения и улучшение качества жизни населения. Строительство и модернизация дорог для нас - одно из приоритетных направлений, поэтому осуществляется постоянный контроль за ходом и качеством работ, - рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

За последние шесть лет в республике обновили более 160 километров автодорог. Средства на это выделялись по нацпроектам "Безопасные качественные дороги" и "Инфраструктура для жизни".