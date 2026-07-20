В России выставили на продажу редкий вездеход «Тайга»

В России создали трёхметровый вездеход «Тайга» и теперь продают. В Санкт-Петербурге организовали производство вездеходов «Тайга 4×4». Модель «Тайга 2» длиной 3300 мм оснащается 24-сильным 4-тактным двигателем Lifan объёмом 720 кубических сантиметров. Машина опирается на шины низкого давления ВИ-3, которыми комплектуются многие грузовые внедорожники, включая КрАЗ-255Б.

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«Тайга 2» стоимостью 710 тыс. рублей поворачивает за счёт излома рамы, что позволило применить ведущие мосты от автомобиля «Волга». Раздаточной коробкой поделилась другая отечественная машина — «Нива».

Максимальная скорость на высшей (четвёртой) передаче составляет 40 км/ч, а минимальная — 2 км/ч. По воде новинка способна передвигаться, развивая 4 км/ч.

Как выяснил журнал Motor, производитель готов укомплектовать вездеход индивидуально: покупатель может выбрать модель двигателя, шины и многое другое, включая подресоренные кресла.