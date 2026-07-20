В России разрешат регистрировать машины, которые числятся в розыске

Автовладельцам в России разрешат ставить на регистрационный учет машины, которые находятся в международном розыске по линии Интерпола. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.

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Конечно, речь идет не о полной легализации угнанного транспорта. Законопроект разработан для того, чтобы предоставить добросовестным приобретателям возможность пользоваться машиной, пока на нее не претендуют те, кто ее лишился.

Тут надо пояснить, что в базы данных международного розыска машины попадают не сразу после угона. Это связано с процессуальными действиями, такими же, как у нас в стране. Сначала розыск идет на территории региона, где был угнан автомобиль. Потом - по всей стране. А когда уже есть понимание, что машина ушла за границу, она объявляется в международный розыск. За рубежом, точно так же, как у нас, есть определенные сроки заявленного угона.

Но проблема в том, что эти сроки - небыстрые. Машина в другой стране может быть продана уже несколько раз и только потом появиться в базе данных Интерпола. А после этого возникают проблемы у автовладельца. При перепродаже такого авто откажут в регистрации и даже могут возбудить уголовное дело. С машиной надо что-то делать. Для начала она стоит на штрафстоянке. Но кто ее примет? Тому, у кого ее угнали за рубежом, она не нужна. Он получил страховку. По сути, машина перешла в собственность страховой компании. Но и ей она не нужна. Перегон будет дороже стоимости машины.

И что с этой машиной делать? Когда этот закон вступит в силу, можно будет оставить ее новому владельцу, законопослушному приобретателю. И даже поставить ее на учет в ГИБДД, ездить на ней, но только до тех пор, пока собственник, у которого машину угнали, не предъявит на нее свои претензии.

Угнанную машину можно легализовать. Но для этого потребуется соглашение с собственником, которому машина не нужна. Наверное, это будет стоить денег. Далее потребуется перерегистрировать авто на себя. Но пока она находится в розыске, сделать это нельзя, а снять машину из международного розыска непросто. Займет вся история не один день, особенно с недружественными России странами. Законопроект разработан, чтобы решить эту проблему.