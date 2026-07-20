АвтоВАЗ планирует разработать прототип 500-сильной Lada Azimut

АвтоВАЗ планирует в этом году создать прототип гибридного кроссовера Lada Azimut и начать его испытания. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Вести".

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По словам топ-менеджера, мощность гибридного кроссовера должна достигать 500 лошадиных сил. Это не просто идея, а уже реальные планы. Соколов не исключает, что прототип такого автомобиля будет создан и испытан в этом году. После оценки его характеристик будет принято окончательное решение о его запуске в серию.

Кроме того, Соколов подтвердил, что массовое производство кроссовера Azimut начнется уже осенью этого года.

Напомним, что на старте продаж кроссовер будет доступен с двумя обновленными бензиновыми двигателями: 1,6 л (120 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и 1,8 л (132 л.с.) в связке с вариатором. Привод будет передним, что предопределено используемой платформой. В перспективе планируется расширить моторную гамму за счет турбоагрегата мощностью около 150 л.с. в паре с гидромеханическим "автоматом".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на АвтоВАЗе сняли с производства Lada Niva Legend с 1,7-литровым ДВС.