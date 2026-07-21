В Башкирии опровергли наличие отдельных АЗС для чиновников

Заместителя министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуарда Мустафина на брифинге в ЦУРе разъяснил, действительно ли для чиновников существуют отдельные АЗС.

Мустафин категорически опроверг слухи, заявив, что приоритетное топливо положено только экстренным службам – полиции и скорой помощи.

«Для госслужащих, которые обеспечивают безопасность, например, для сотрудников полиции или скорой, безусловно, заправки отдельные. Что касается государственных гражданских служащих – это не так, никаких списков нету. Мы обычные пользователи и стоим в тех же очередях», – заверил Эдуард Мустафин.

Он рассказал, где же заправляется сам и признался, что ему просто «повезло». Мустафин раскрыл «секретный» лайфхак: по пути из Булгаково в сторону Стерлитамака, в районе Дубков, есть заправка, которая в 7 утра практически пуста – всего 4 машины.

Ранее жителям Башкирии объяснили причины очередей на АЗС. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК , Телеграм и Одноклассники