Утильсбор предложили приостановить

Партия ЛДПР разработала законопроект о приостановке действия утилизационного сбора на автомобили до 1 января 2030 года. Инициатива призвана повысить доступность машин и стабилизировать цены на российском авторынке, сообщает «Газета.Ru».

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Авторы документа связывают подорожание автомобилей с изменением логистических цепочек, колебаниями валютных курсов и ростом обязательных платежей. По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, после очередного повышения утильсбора некоторые модели прибавили в цене 1–1,5 млн рублей.

Как известно, сейчас в России действует утверждённая правительством ежегодная индексация утильсбора до 2030 года.

Напомним, сбор действует с 2012 года, его резкая индексация началась 1 октября 2024-го. Новые правила расчёта по мощности двигателя, первоначально назначенные на 1 ноября 2025 года, после обращений граждан перенесли на 1 декабря. С 1 января 2026-го ставки вновь повысили на 10–20%.