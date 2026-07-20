В Казани выделили отдельную АЗС для автобусов и городских служб

В Казани выделили отдельную автозаправочную станцию для общественного транспорта и коммунальных служб. Об этом сообщил на совещании заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров.

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Он пояснил, что из городских 615 автобусов, около 60 процентов работают на газомоторном топливе. А потому проблем заправкой на фоне ажиотажа на АЗС у них не возникло.

А для оставшихся автобусов и техники коммунальных служб одна из крупнейших сетей АЗС Татарстана по просьбе городских властей выделила отдельную автозаправку.