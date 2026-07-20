В Казани выделили отдельную АЗС для автобусов и городских служб
В Казани выделили отдельную автозаправочную станцию для общественного транспорта и коммунальных служб. Об этом сообщил на совещании заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров.
Он пояснил, что из городских 615 автобусов, около 60 процентов работают на газомоторном топливе. А потому проблем заправкой на фоне ажиотажа на АЗС у них не возникло.
А для оставшихся автобусов и техники коммунальных служб одна из крупнейших сетей АЗС Татарстана по просьбе городских властей выделила отдельную автозаправку.
"Службы муниципальных предприятий - такие же потребители бензина и дизельного топлива, как и другие автовладельцы. Наша задача в сложившихся условиях - обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства, общественного транспорта, а также обеспечение продовольствием детских садов, учреждений здравоохранения, социальных учреждений, наших пришкольных и загородных лагерей, где сейчас отдыхают дети. Никаких сбоев на сегодняшний день нет.", - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.