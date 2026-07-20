В РФ начались продажи новых внедорожников Nissan Patrol

Как удалось выяснить "Российской газете", сразу несколько крупных дилерских холдингов предложили к продаже внедорожники Nissan Patrol 2026 года выпуска.

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Все машины выпущены для домашнего рынка Японии, что является несомненным плюсом. Большинство представленных экземпляров есть в наличии, однако некоторые фирмы предлагают привезти "японца" под заказ.

Стоимость внедорожников начинается с отметки в 14 690 000 рублей.

Ровно столько просит автосалон из Москвы за машину в черном цвете в комплектации Le Platinum City. Судя по фото, Nissan имеет весьма богатое оснащение, в которое входит: адаптивная пневмоподвеска, подогревы и вентиляции сидений, трехзонный климат-контроль, проекция, панорамный люк на крыше, полный пакет ассистентов вождения и многое другое.

Дилерский центр из Хабаровска просит за аналогичный экземпляр в сером цвете сразу на пять миллионов дороже - 19 990 000 рублей.

Все представленные машины имеют схожие технические характеристики: под капотом вместо привычного ранее 8-цилиндрового агрегата установлен V-образный 6-цилиндровый турбомотор объемом 3,5 литра с индексом VR35DDTT на 425 л.с. В паре с ним работает 9-ступенчатый классический "автомат". Привод - полный.

Для тех же, кто готов подождать и желает сэкономить 200 тысяч рублей, фирма из Новосибирска предлагает привезти внедорожник в схожей комплектации, но из Грузии. Обещанный срок доставки составляет около 10 дней, а в стоимость уже входят таможенные пошлины и уплата утильсбора.

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