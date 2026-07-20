Первый участок набережной рядом с Северным речным вокзалом откроют до конца 2028 года

Пешеходную набережную благоустроят в рамках строительства жилого комплекса в столичном районе Левобережный, первый участок будет открыт в IV квартале 2028 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе девелопера Legenda.

«Набережная будет открываться поэтапно, то есть жители смогут пользоваться готовыми участками набережной, расположенными вдоль корпусов, по мере ввода жилья в эксплуатацию. То есть первая часть набережной откроется в IV квартале 2028 года; вторая часть – в IV квартале 2030 года. И далее по мере ввода», – сказали в пресс-службе.

Как уточнил Агентству «Москва» директор по маркетингу Legenda Всеволод Глазунов, девелопер благоустроит участок набережной протяженностью 500 м, а соседний участок, приблизительно такой же протяженности, благоустроит другой застройщик, после чего набережная соединится с парком Северного речного вокзала.

«После завершения работ на нашем участке и соседнем общая протяженность набережной составит 3,2 км. Весь фронт всей застройки по набережной – это коммерция, это будет активная городская среда, где можно будет погулять, поесть, что-то купить и отдохнуть», – добавил Глазунов.