АвтоВАЗ рассчитывает на возврат авторынка в РФ к росту

Вице-президент АвтоВАЗа по маркетингу и продажам Дмитрий Костромин рассказал, что компания рассчитывает на увеличение продаж новых легковых машин в РФ.

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"В следующем году ожидаем 1,5 млн проданных автомобилей. Доля АвтоВАЗа на рынке составит около 25%", - цитирует Костромина портал Quto.

В то же время АвтоВАЗ прогнозирует сохранение рынка легковых автомобилей и LCV в России в 2026 году на уровне прошлого года в объеме 1,4 млн машин.

Накануне российская компания начала выпуск обновленной Niva Legend с двигателем 1,8 литра (90 л.с.). В продаже такой внедорожник появится уже в августе. АвтоВАЗ отмечает, что стоимость модернизированной "Нивы" изменится незначительно.