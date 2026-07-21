В Казахстане дороги встали волнами

В ходе плановых обследований специалисты госкомпании «КазАвтоЖол» выявили шесть участков на автомобильных дорогах с цементобетонным покрытием, где возникли локальные температурные деформации. На каждый из них были направлены дорожные бригады и специализированная техника.

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Как отмечают казахстанские автомобилисты, в некоторых случаях (например, на трассе «Шымкент — граница Республики Узбекистан») образовались глубокие разломы бетонного покрытия. Водители, не заметившие дефекты, повредили свои автомобили.

© «КазАвтоЖол»

© «КазАвтоЖол»

© «КазАвтоЖол»