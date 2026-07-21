BYD разъяснила инцидент с выпавшим мотором

На прошлой неделе в китайских соцсетях разгорелся скандал вокруг видео и фотографий BYD Tang EV, движущегося по дороге в Шэньяне во время сильного ливня. Внимание привлек электродвигатель, торчащий из задней части внедорожника и волочащийся по земле.

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Поначалу пользователи предположили, что двигатель выпал из-за затопления дороги. Однако, судя по видео, глубина воды не превышала 2,5 см, что маловероятно для такой поломки.

Представители BYD опровергли версию о случайном выпадении мотора из-за воды. По их словам, вседорожник получил "серьезную вмятину в нижней части кузова" при проезде через паводковые воды, где могло быть опасное препятствие, не попавшее на видео.

Фотография, опубликованная порталом Autohome, показала, что часть корпуса электромотора оторвалась, оставив только оранжевый высоковольтный кабель. При этом автомобиль продолжал движение благодаря переднему двигателю.

Для урегулирования инцидента BYD связалась с владельцем и осмотрела автомобиль после происшествия.

Блогеры в китайских соцсетях в комментариях под фото неоднократно подшучивали, что у кроссовера произошли "преждевременные роды".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что BYD решила стать крупнейшим автопроизводителем в мире.