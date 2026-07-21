Женщину лишили прав за нетрезвое вождение, когда она была на работе

ВС подтвердил обоснованность лишение прав девушки, которую хотели "продуть" на работе. Верховный суд РФ поставил точку в резонансном деле, которое напрямую касается каждого автомобилиста. Лишиться водительского удостоверения можно даже будучи абсолютно трезвым — достаточно просто отказаться «дыхнуть в трубочку» по требованию инспектора. Причём сделать это полицейский имеет право, даже если водитель уже припарковался и вышел из машины.

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27 ноября 2024 года стажер на должность госинспектора дорожного надзора Татьяна Шпек опаздывала на работу в отдел МВД города Боготола (Красноярский край). В 08:30 утра она приехала к зданию полиции на своем Nissan X-Trail, оставила машину на ведомственной парковке за шлагбаумом и вошла внутрь.

На входе девушку встретил начальник ГАИ, уловивший запах спиртного. Руководитель вызвал двух сотрудников ДПС в свой кабинет и предложил стажёру пройти медицинское освидетельствование. Девушка отказалась. Спустя полтора месяца мировой судья оштрафовал её на 30 тыс. рублей и лишил прав.

В судах Татьяна Шпек настаивала: с момента пересечения порога отдела полиции она перестала быть водителем. По её версии, между парковкой автомобиля и беседой с начальством прошло около десяти минут. Следовательно, требование инспекторов было незаконным.

Дело дошло до высшей судебной инстанции. Верховный суд подтвердил решения нижестоящих судов, указав на ключевой юридический нюанс: правонарушение по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ носит формальный характер.

Это означает, что объективная сторона нарушения заключается исключительно в самом факте отказа выполнить законное требование сотрудника полиции.

Состав правонарушения считается оконченным в момент отказа. Дальнейшему доказыванию фактическое состояние водителя не подлежит — пьян человек был на самом деле или нет, правового значения больше не имеет.

Законность требования определяется статусом лица на момент управления ТС. Если есть данные, что опьянение возникло до выхода из автомобиля, полиция вправе требовать проверки.