Авторынок Китая ждут тяжелые времена впервые с 2021 года

Китайский автомобильный рынок в 2026 году ждет худший период с 2021 года. Такой неутешительный прогноз озвучил канал CNBC со ссылкой на данные китайской ассоциации легковых автомобилей.

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После рекордных продаж в 2025 году спрос на легковые автомобили в КНР резко упал. С января по июнь 2026 года продажи снизились на 20,2%. В результате ассоциация вынуждена была скорректировать прогноз розничных продаж на текущий год, снизив его на 14%.

Ситуация ухудшилась из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий на электромобили. В июне затраты на горючее для транспорта подскочили на 15,3% по сравнению с прошлым годом. Это привело к значительному падению спроса на автомобили с традиционными ДВС, продажи которых сократились на 39%.

На мировом уровне ситуация также не радует. В мае 2026 года была реализована 7 244 681 легковая и грузовая машина, что на 4% меньше, чем в мае 2025-го. Это уже пятый месяц подряд, когда мировой автопром показывает отрицательную динамику.

В то же время глава одного из отделов аналитического агентства Citic CLSA Сяо Фэн в разговоре с CNBC отметил, что увеличение экспорта поможет стабилизировать ситуацию на рынке Китая к 2027 году.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Китай столкнулся с неожиданным последствием перехода на электрокары.