Бренд Jeland впервые ворвался в топ-10 авторынка России

По итогам 29-й недели (с 13 по 19 июля), отечественный бренд Jeland впервые вошел в десятку самых популярных автомобилей на российском рынке, разойдясь тиражом в 396 экземпляров. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

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Лидерство удерживает Lada с показателем в 6109 машин. На втором месте - Haval (3205 штук), на третьем - Tenet (2362 штуки). Более тысячи автомобилей также реализовали Geely (1780 штук) и Changan (1138 штук).

В топ-10 также попали Jetour (917 штук), Belgee (879 штук), а также японские Toyota (773 штуки) и Mazda (696 штук).

Всего за 29-ю неделю в России было реализовано 25 104 новых автомобиля, что на 3,1% меньше, чем на предыдущей неделе, но на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи отечественного кроссовера Jeland J7.