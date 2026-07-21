Volvo готовится освежить пару кроссоверов и универсал

Ожидается, что шведская марка начнёт внедрять в свои модели гибридную систему второго поколения: в её состав войдёт аккумулятор увеличенной ёмкости.

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Шведский бренд Volvo, принадлежащий китайскому холдингу Geely, планирует в 2026 году внести несколько изменений в свой модельный ряд. Одним из них, скорее всего, станет появление рестайлинговой версии паркетника Volvo XC40. Кстати, в прошлом месяце дизайнер Колёса.ру Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть обновлённый компактный кроссовер.

Напомним, модель появилась в 2017 году, первый рестайлинг пережила в 2022-м, а теперь, судя по всему, готовится к новому обновлению: ранее фотошпионы уже ловили прототипы будущей новинки в ходе дорожных тестов. Ожидается, что у Volvo XC40 будет новая передняя часть, оформленная в стиле флагманского ХС90 – с новыми Т-образными ходовыми огнями, иной радиаторной решёткой, а также другие фонари на корме, а профиль украсят новыми колёсными дисками. Скорее всего, изменения появятся и в салоне, не исключены они и в технике.

Кроме того, к обновлению, судя по всему, готовится Volvo XC60. Стоит отметить, что актуальный шведский SUV второго поколения появился в 2017 году, первый раз его освежили в 2021-м, второй – относительно недавно, в начале 2025-го. А недавно прототипы ещё раз «пересмотренного» паркетника попались в объективы фотошпионов. Его внешность тоже получит изменения в стиле флагмана: ранее наш дизайнер предположил, каким окажется экстерьер рестайлингового XC60.

По данным британского издания Auto Express, шведская марка, вероятно, начнёт внедрять в свои модели новую гибридную систему второго поколения. Сообщается, что в её состав войдёт аккумулятор значительно большей ёмкости, который позволит автомобилям гораздо меньше полагаться на двигатель внутреннего сгорания, что позволит увеличить топливную эффективность.

В издании отметили, что новая подключаемая гибридная установка может в большей степени походить на PHEV-систему типа Extended Range, которой оснащается Volvo XC70, дебютировавший в Китае. Напомним, у базового кроссовера передний привод, в состав установки входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, пара электродвигателей, тяговая батарея ёмкостью 21,2 кВт*ч. Совокупная отдача равна 318 л.с. Полноприводнику положен ещё отдельный электромотор на задней оси, а ёмкость его аккумулятора – 39,6 кВт*ч. Суммарная мощность составляет 462 л.с., запас хода при движении только на электротяге – свыше 200 км, в гибридном режиме – более 1200 км.

В дальнейшем (не в текущем году) марка может подготовить новинку, роль которой, возможно, исполнит универсал. Не исключено, что в его основу ляжет модульная платформа SPA3, которая породнит потенциальный «сарай» со среднеразмерным электрическим кроссовером Volvo EX60, который дебютировал в январе 2026 года. Однако пока официального подтверждения информации о готовящемся универсале нет, хотя возможность такого проекта глава Вольво Хокан Самуэльссон не исключил.

Сообщается, что частью новой стратегии Volvo является разработка моделей специально для китайского рынка (с помощью Geely), а также автомобилей, созданных для американского рынка. При этом последние будут работать на разных видах топлива, и их планируется продавать в том числе в Европе. Подробности об этих новинках появятся позже.