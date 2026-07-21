В продаже возник предсерийный ЗИЛ «Бычок» на шасси Mercedes-Benz

В России продают один из двухсот «Бычков» на шасси Mercedes-Benz. Два первых ходовых образца трёхтонного ЗИЛ-5301 были изготовлены под занавес 1994 года, а в 1995 году произведена опытно-промышленная партия из 219 машин на оригинальном шасси Mercedes-Benz T2. Сейчас одна из предсерийных машин выставлена на продажу.

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Компания Mercedes-Benz официально предоставила столичному заводу право на использование своих узлов и агрегатов. Так как заказ был небольшим, сборку проводило конструкторско-экспериментальное производство завода.

Как выяснил журнал Motor, нынешний владелец планирует выручить за дизельный автомобиль 350 тыс. рублей. По уверениям продавца, пробег машины 1994 года выпуска составляет 300 тыс. км.

Под капотом установлен 86-сильный дизельный мотор объёмом 4,0 литра, с которым работает 5-ступенчатая «механика». Серийные «Бычки» комплектовались «тракторными» двигателями Минского моторного завода.