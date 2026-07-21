В Москве исчезли очереди на автозаправках

Motor: в Москве перед АЗС перестали выстраиваться очереди. На этот факт обратил внимание корреспондент журнала Motor, объехав несколько автозаправочных станций. Заправить автомобиль можно любым видом топлива и в любом количестве.

© Motor.ru

«В наличие есть бензины Аи-92 и Аи-95, премиальные сорта Аи-95 раскупаются быстрее. Заправщики говорят, что на них сейчас вырос спрос», — рассказал корреспондент журнала Motor.

До этого перед столичными АЗС выстраивались разной длины очереди, так как автомобилисты опасались возможного дефицита бензинов и дизельного топлива.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ нормализовалась ситуация на АЗС. В числе субъектов — Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, ЯНАО, Калмыкия, Бурятия и Коми.