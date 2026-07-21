Мощный Porsche Cayenne Turbo Electric будут продавать в РФ

В начале сентября 2026 года в России стартуют продажи электрического кроссовера Porsche Cayenne Turbo Electric мощностью 1156 лошадиных сил. Модель будет ввозиться в страну по схеме параллельного импорта, а ее стоимость превысит 30 миллионов рублей.

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Ранее приобрести этот автомобиль можно было только по предзаказу — в дилерских центрах не было доступных для осмотра экземпляров. Новинка базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), которая уже применяется в модели Macan Electric.

Снаряженная масса кроссовера составляет 2,6 тонны, при этом до 100 км/ч он разгоняется за 2,5 секунды. Запас хода на одной зарядке достигает 623 км, а восполнить энергию с 10 до 80 процентов можно менее чем за 16 минут. Автомобиль оснащен полным приводом.

В оснащение вошли полноуправляемое шасси с поворачивающимися задними колесами и адаптивные амортизаторы. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,25. Салон выделяется изогнутой панелью Flow display, которая объединяет несколько экранов.