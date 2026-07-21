Mercedes-Benz теряет Китай: продажи рухнули за полгода

Член правления Mercedes-Benz сообщил о снижении продаж в Китае на 28%

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Продажи Mercedes-Benz в Китае в первой половине года упали на 28% — это связано с резким обострением конкуренции на азиатском автомобильном рынке. Об этом сообщил член правления и директор по производству Михаэль Шибе в беседе с Handelsblatt.

По данным Шибе, на китайском рынке сегодня присутствует более ста автомобильных брендов. Так за первые шесть месяцев Mercedes реализовал в КНР почти на треть меньше машин, чем годом ранее. Он также отметил, что другие немецкие автопроизводители также длительное время несут убытки в Китае. Теперь, по его словам, китайские компании стремительно отвоёвывают доли и на европейском рынке.

В сложившихся условиях представитель Mercedes-Benz призвал повышать производительность труда в Германии. Кстати, ранее Шибе допускал возможность закрытия заводов на территории ФРГ и переноса производственных мощностей за границу из-за высоких расходов на оплату труда.

В апреле Mercedes-Benz Group AG уже отчитывался о снижении квартальной чистой прибыли на 15,5% год к году — до 1,4 млрд евро. Падение продаж в Китае становится ещё одним сигналом о системных проблемах, с которыми столкнулся немецкий автопром.

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