Смертность на дорогах снижается во всем мире

AP: смертность на дорогах снижается везде, кроме бедных стран.

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Число погибших в ДТП в глобальном масштабе сократилось более чем на 30% с 1990 года. Однако прогресс обошёл стороной государства с низким уровнем дохода, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на журнал Lancet Public Health.

Исследователи из Вашингтонского университета выяснили, что уровень травматизма выше в богатых странах, но 90% смертельных аварий происходят именно в бедных регионах. Там меры безопасности не успевают за стремительной урбанизацией и ростом автопарка.

Отмечается, что обязательные ремни и подушки безопасности остаются привилегией развитых экономик. В США, напротив, после кратковременного всплеска в 2024 и 2025 годах число жертв снова пошло вниз.

Параллельно свои данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения. За полтора десятилетия смертность на дорогах упала на 21%. При этом в прошлом году ДТП унесли жизни более 1,1 миллиона человек.

Дорожные аварии по-прежнему остаются главной причиной смерти детей и молодёжи в возрасте от пяти до 29 лет.