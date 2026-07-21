На продажу выставили Land Cruiser 60 за 1,9 млн рублей: что в нем особенного

В Иркутске за 1,9 млн рублей продается Toyota Land Cruiser 60, выпущенный в 1983 году. Продавец утверждает, что это не восстановленный экземпляр, а хорошо сохранившийся, сообщает Drom.

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Внедорожник оснащен 4,0-литровым дизелем, развивающим 103 л.с. (240 Нм) в паре с "механикой". По словам владельца машины, кузов - в родной краске, кроме двух навесных элементов. Отмечается, что коррозии на автомобиле нет, салон сохранился хорошо.

"Технически машина обслужена: заменены все жидкости, фильтры, перебрана ходовая, тормоза в порядке. Сел и поехал - не лотерея, а готовый автомобиль хоть на каждый день, хоть в дальнюю экспедицию. Мотор тянет с низов, масло не подъедает, работает ровно, без стуков и дымления. Ресурс у него такой, что он скорее переживет смену нескольких владельцев, чем попросит капремонт.", - говорится в объявлении.

Пробег внедорожника - 155 тысяч км.

Ранее "РГ" сообщала, что после восьмимесячного перерыва компания Toyota возобновила продажи внедорожников Land Cruiser 70-й серии в Австралии.