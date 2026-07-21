В России начали выписывать многотысячные штрафы за хранение запасов бензина

В Псковской области составлены первые протоколы по статье 20.4 КоАП РФ.

© За рулем

В Псковской области начали привлекать к ответственности тех, кто хранит у себя большие запасы бензина. Первые административные протоколы уже составлены – об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников. Проверки прошли в частных домах и гаражных кооперативах.

По словам губернатора, рейды продолжаются, и муниципальные службы заглядывают даже на частные территории. В гаражах нашли значительные объемы топлива, что и послужило поводом для разбирательств. Протоколы составляли по статье 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности. Обычным гражданам это грозит предупреждением или штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. А вот юридическим лицам придется заплатить намного больше: от 300 до 400 тысяч.

Ведерников призвал жителей не рисковать и не складировать бензин и другие горючие жидкости в гаражах, подвалах и прочих местах, которые для этого не предназначены. Впрочем, есть и хорошая новость: ситуация с топливом в самом Пскове постепенно налаживается. Но в южных районах области перебои с поставками пока сохраняются.

Ранее «За рулем» уже разбирал похожие случаи с опасным хранением горючего в гаражах.