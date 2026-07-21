В РФ продают Chevrolet Captiva нового поколения: дешевле "китайцев"

Для тех, кто давно мечтал о новом семейном кроссовере известной марки по цене китайских моделей, есть отличные новости. В Россию начали активно завозить новое поколение Chevrolet Captiva, частные продавцы предлагают эти автомобили под заказ.

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Цены на кроссовер стартуют от 2 500 000 рублей. Ровно столько за машину просит фирма из Ярославля. За эти деньги клиент получит Chevrolet Captiva в комплектации Premier с черным кожаным салоном. В автомобиле будет цифровая приборная панель, мультируль, подогрев сидений первого и второго ряда, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем в вертикальной ориентации, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Фирмы из столицы Приморья также предлагают аналогичные экземпляры, но на несколько сотен тысяч дороже - 2 700 000 и 2 800 000 рублей соответственно.

Все представленные автомобили оснащены безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил. Этот двигатель подпадает под действие льготного утилизационного сбора. В паре с мотором работает вариативная трансмиссия, а привод исключительно передний.

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