За 4,5 года в Россию ввезли более 1 млн автомобилей с правым расположением руля

С января 2022-го по июнь 2026 года в Россию выло ввезено 1,03 млн автомобилей с правым расположением руля. В том числе 1 млн легковых и около 30 тысяч коммерческих, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

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Подавляющее большинство автомобилей с правым рулем (98%) заехало в страну в подержанном состоянии (старше 3 лет). Средний возраст ввозимых автомобилей 5-6 лет.

Топ-5 марок:

Toyota - 38%

Honda - 28,3%

Nissan - 8,7%

Suzuki - 5%

Subaru - 4,8%

Топ-10 моделей:

Honda Freed - 74394 шт

Honda Fit - 60383 шт

Toyota Corolla - 55543 шт

Honda Stepwgn - 44525 шт

Honda Vezel - 38333 шт

Nissan Note - 35847 шт

Toyota Wish 34627 шт

Suzuki Jimny - 23255 шт

Toyota Vitz - 23194 шт

Toyota C-HR - 20667 шт

И еще один факт: почти 98% автомобилей с правым расположением руля, ввезенных в страну с 2022 года, имеют мощность двигателя до 160 л.с.

Средняя стоимость таких автомобилей (по объявлениям на классифайдах) находится в диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей. За последние 4 года она выросла примерно на 40%, отмечает эксперт.

Ранее "РГ" сообщала, что в автошколах может появиться программа обучения для праворульных авто.