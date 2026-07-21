За 4,5 года в Россию ввезли более 1 млн автомобилей с правым расположением руля
С января 2022-го по июнь 2026 года в Россию выло ввезено 1,03 млн автомобилей с правым расположением руля. В том числе 1 млн легковых и около 30 тысяч коммерческих, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.
Подавляющее большинство автомобилей с правым рулем (98%) заехало в страну в подержанном состоянии (старше 3 лет). Средний возраст ввозимых автомобилей 5-6 лет.
Топ-5 марок:
Toyota - 38%
Honda - 28,3%
Nissan - 8,7%
Suzuki - 5%
Subaru - 4,8%
Топ-10 моделей:
Honda Freed - 74394 шт
Honda Fit - 60383 шт
Toyota Corolla - 55543 шт
Honda Stepwgn - 44525 шт
Honda Vezel - 38333 шт
Nissan Note - 35847 шт
Toyota Wish 34627 шт
Suzuki Jimny - 23255 шт
Toyota Vitz - 23194 шт
Toyota C-HR - 20667 шт
И еще один факт: почти 98% автомобилей с правым расположением руля, ввезенных в страну с 2022 года, имеют мощность двигателя до 160 л.с.
Средняя стоимость таких автомобилей (по объявлениям на классифайдах) находится в диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей. За последние 4 года она выросла примерно на 40%, отмечает эксперт.
Ранее "РГ" сообщала, что в автошколах может появиться программа обучения для праворульных авто.