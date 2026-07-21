На территории особой экономической зоны "Тольятти" началось производство светотехники для кроссовера Lada Azimut.

© Российская Газета

Компания "Лайтинг Солюшнс", которая уже является поставщиком АвтоВАЗа, инвестировала в новую высокотехнологическую линию трехкомпонентного литья 1,9 млрд рублей.

Основа производственной линии - термопластавтомат с усилием смыкания 2800 тонн. Он позволяет, в частности, изготавливать цельный задний центральный фонарь во всю ширину машины (ширина фонаря 1400 мм). Такая машина для трехкомпонентного (трехцветного) литья крупногабаритных деталей применяется в России впервые.

Предприятие будет выпускать полный комплект светотехники для новой модели: передние фары и секции дневного ходового огня, а также задний центральный, боковые и противотуманные фонари.

Мощности завода рассчитаны на выпуск до 80 тысяч комплектов светотехники в год, что позволит полностью обеспечить потребности АвтоВАЗа в светотехнике для Lada Azimut. Выход линии на проектную мощность запланирован до конца 2026 года.

Напомним, серийное производство Lada Azimut стартует в сентябре. До конца года модель должно появиться у дилеров.