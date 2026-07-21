Mitsubishi Eclipse Cross вновь обретает популярность в РФ

Параллельный импорт расширяет рынок кроссоверов в нашей стране. На него выходят как новые, так и хорошо знакомые модели. Например, Mitsubishi Eclipse Cross вновь обретает популярность. Кроссовер активно завозят из ОАЭ по цене от 2,6 до 3,3 млн рублей. Машины можно приобрести как в наличии, так и под заказ.

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Самую доступную цену за SUV предлагает фирма из Рязани. За эту сумму клиент получает автомобиль в версии Ultimate в ало-красном цвете. В оснащение входят кожаный салон, мультимедиа с большим экраном, электронный "ручник" с функцией AutoHold, кожаный мультируль с глянцевым декором, климат-контроль и черные литые диски.

Однако самые дорогие экземпляры предлагают дилеры из Уфы и Владивостока. Техническая начинка у всех предлагаемых машин одинакова: под капотом - 1,5-литровая бензиновая "турбочетверка" мощностью 150 л.с., работающая в паре с вариатором. Привод - полный.

Впрочем для тех, кто предпочитает атмосферные ДВС, частная фирма из Нижнего Новгорода готова привезти Eclipse Cross с проверенным временем мотором 4B11 объемом 2 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Эта версия поставляется исключительно с передним приводом.

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