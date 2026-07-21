Archer представил гибридное аэротакси VTOL Thunder

Американская компания Archer Aviation совместно с оборонным стартапом Anduril представила новый летательный аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL) под названием Thunder. Платформа разработана для выполнения как военных, так и гражданских задач и отличается использованием гибридной силовой установки вместо полностью электрической схемы, сообщает The Verge.

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Премьера Thunder состоялась на международном авиасалоне Farnborough Airshow в Великобритании. Первую версию аппарата компании позиционируют как полностью автономную систему, способную выполнять задачи самостоятельно или взаимодействовать с пилотируемой авиацией.

По заявлениям Anduril, Thunder создавался прежде всего как автономный ударный винтокрылый аппарат. В свою очередь, Archer сообщила, что позднее представит его коммерческую модификацию.

Главным отличием Thunder от электрического аэротакси Midnight стала силовая установка. Вместо аккумуляторной схемы новый аппарат получил последовательную гибридную систему, в которой двигатель внутреннего сгорания вырабатывает электроэнергию для питания электромоторов. По заявлению разработчиков, это позволит существенно увеличить дальность полета, сохранив преимущества электрического управления тягой.

Помимо оборонного применения, Archer рассматривает использование Thunder для перевозки грузов, логистических операций в удаленных районах и доставки в труднодоступные регионы. Компания отмечает, что переход к гибридным силовым установкам расширяет возможности VTOL-платформ за пределами городских пассажирских перевозок.

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