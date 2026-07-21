Wuling Starlight L с запасом хода 1260 км оценили в 1,3 млн рублей

Гибридный кроссовер Wuling Starlight L вышел на рынок Китая за 1,3 млн рублей. Автомобиль оснащён гибридной системой: 1,5‑литровый атмосферный двигатель (106 л.с.) работает только как генератор, а за движение отвечает электромотор мощностью 231 л.с. В паре с ним установлен вариатор, а батарея на 37,9 кВт·ч обеспечивает до 260 км хода на электротяге. Об этом сообщает журнал «За рулем».

© Motor.ru

Размеры новинки впечатляют: длина — 4980 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1760 мм, колёсная база — 2950 мм, что обещает просторный салон. Автомобиль оснащён 20-дюймовыми дисками и светодиодной оптикой. Спереди установлены узкие фары с автоматическим переключением дальнего света на ближний — полезная опция для ночных поездок.

Салон отделан кожей, которая покрывает не только шесть сидений, но и центральный тоннель, часть передней панели и дверные карты. Цифровая панель приборов имеет диагональ 8,8 дюйма, а центральный сенсорный экран — 15,6 дюйма. Для обивки сидений использовали 11 слоёв материалов, что должно повысить комфорт. Ширина подушек третьего ряда составляет 1110 мм, глубина — 490 мм, так что даже высокие пассажиры не будут испытывать дискомфорта.