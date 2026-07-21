General Motors выпустит китайский электрокар под маркой Chevrolet. Концерн General Motors планирует планирует выпустить электрокар Wuling Bingo Pro под маркой Chevrolet. Это позволит концерну вывести на рынки Мексики, Бразилии, а также стран Африки и Азии недорогую аккумуляторную модель. В Китае Wuling Bingo Pro стоит от 57 тыс. юаней или 650 тыс. рублей.

По габаритам Wuling Bingo Pro является представителем компакт-класса: его длина составляет 4050 мм, ширина — 1758 мм, высота — 1580 мм, колёсная база — 2560 мм.

Электромобиль оснащается мотором мощностью 88 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Запас хода (в зависмости от версии) составляет 330 или 403 км.