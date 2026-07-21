Китайский Wuling Bingo Pro превратится в новую модель Chevrolet
General Motors выпустит китайский электрокар под маркой Chevrolet. Концерн General Motors планирует планирует выпустить электрокар Wuling Bingo Pro под маркой Chevrolet. Это позволит концерну вывести на рынки Мексики, Бразилии, а также стран Африки и Азии недорогую аккумуляторную модель. В Китае Wuling Bingo Pro стоит от 57 тыс. юаней или 650 тыс. рублей.
По габаритам Wuling Bingo Pro является представителем компакт-класса: его длина составляет 4050 мм, ширина — 1758 мм, высота — 1580 мм, колёсная база — 2560 мм.
Электромобиль оснащается мотором мощностью 88 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Запас хода (в зависмости от версии) составляет 330 или 403 км.