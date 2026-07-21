Прошли испытания отечественных подушек безопасности

Компания "Соллерс" показала ход испытаний новых подушек безопасности, которые с июня этого года серийно производятся на предприятии "Компоненты Системы Безопасности" (КСБ) в Ульяновске. Они предназначены для обновленных УАЗов и всей линейки автомобилей Sollers.

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В видеоролике наглядно показан процесс изготовления подушек безопасности. На предприятии КСБ выпуск продукции налажен по полному циклу: от раскроя и пошива до финальной сборки. Испытательная лаборатория, где проводятся тесты всех изделий, также расположена на территории завода.

Особое внимание уделено стендовым испытаниям, где инициируется срабатывание подушки безопасности. В этот момент инженеры фиксируют каждое мгновение с помощью высокоскоростных камер, снимающих до 5000 кадров в секунду. Это позволяет проверить геометрию раскрытия, целостность ткани и корпуса, а также корректную работу газогенератора.

Кроме того, проводятся тесты в климатических камерах, которые моделируют экстремальные температуры в салоне машины - от мороза до жары.

Общий объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей