Число аварий на переездах РЖД увеличилось на 34% за полгода

Количество аварий на железнодорожных переездах увеличилось на 34% за I полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

«Продолжаем фиксировать печальную статистику: за шесть месяцев 2026 года на железнодорожных переездах по вине водителей произошло 134 дорожно-транспортных происшествия. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате ДТП с января по июнь пострадали 72 человека, 22 из них погибли», – говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами аварий являются поломки автомобиля на переезде, выезд на пути под закрывающийся шлагбаум или на запрещающий сигнал светофора, попытки водителей проехать перед близко идущим подвижным составом.