В очереди на Крымский мост скопилось 500 автомобилей

500 автомобилей скопилось в очереди на автоподходах к Крымскому мосту, со стороны Тамани - 200, со стороны Керчи - 300 транспортных средств, время ожидания около одного часа. Об этом в "Максе" сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

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"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении, опубликованном в 12:10 мск.

Движение по мосту временно перекрывалось дважды - с 03:33 мск до 04:09 мск и с 11:00 мск до 11:54 мск.