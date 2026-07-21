Nissan отзовет более 168 тыс. авто в США

Японский автопроизводитель Nissan Motor отзывает в США 168 149 автомобилей из-за неверно указанной на сертификационной этикетке максимальной допустимой нагрузки на ось. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США.

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Отзыв коснется некоторых внедорожников Nissan Armada, Infiniti QX56 и Infiniti QX80. Неправильно указанная максимально допустимая нагрузка на ось может привести к случайному перегрузу транспортного средства и его поломке, указали в ведомстве.

Как пишет Reuters, дилеры бесплатно поменяют наклейки, Nissan также вышлет новые наклейки владельцам авто по почте.