Volkswagen возродит седан Bora для рынка Казахстана

В Казахстане опубликовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на седан Volkswagen Bora, продажи которого вскоре должны стартовать на местном рынке. Однако, как отмечает издание Колёса. kz, под этим именем покупателям предложат Volkswagen Sagitar L производства СП FAW-Volkswagen.

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Volkswagen Sagitar L укомплектован турбомотором 1.5 TSI, который развивает 160 л.с. и 250 Нм. В трансмиссии установлен семиступенчатый преселективный «робот». Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 с, а максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Модель, представленная осенью прошлого года, является представителем класса среднеразмерных седанов. Её колесная база — 2731 мм, длина — 4812 мм, ширина — 1813 мм, а высота — 1479 мм.

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Ключевой доминантой салона является 15-дюймовый тачскрин разрешением 2K. Медиасистема оснащена процессором Qualcomm 8155, искусственным интеллектом DeepSeek и продвинутым голосовым помощником.