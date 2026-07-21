В России можно купить новый Nissan Magnite от 1,8 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Magnite, который выпускается в Индии и пользуется там налоговыми льготами благодаря длине менее четырех метров, появился на российском рынке. Автомобили уже продают как в наличии, так и под заказ, а минимальная цена на одном из классифайдов составляет 1 835 000 рублей.

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Индийский Nissan Magnite относится к классу компактных городских SUV. Его длина — 3999 мм, ширина — 1758 мм, высота — 1572 мм, а колесная база достигает 2500 мм. Объем багажника составляет от 336 до 690 литров в зависимости от положения заднего ряда сидений.

Самый доступный Nissan Magnite в России стоит 1,83 млн рублей

Самое выгодное предложение обнаружено в Тюмени — там новый кроссовер готовы привезти под заказ за 1 835 000 рублей. Машина предлагается в комплектации SV, которая включает достаточно богатое оснащение:

мультимедийную систему с сенсорным экраном; цифровую приборную панель; мультируль с кожаной отделкой; кондиционер; кнопку запуска двигателя; бесключевой доступ; камеры кругового обзора; 16-дюймовые легкосплавные диски.

Следующее предложение по цене находится в Кемерово — аналогичный автомобиль оценивают примерно в 1 950 000 рублей. Во Владивостоке стоимость поставки составляет около 2 млн рублей, а в Санкт-Петербурге автомобиль уже в наличии продают за 2,2 млн рублей.

Nissan Magnite оказался дешевле многих новых кроссоверов из Китая

На фоне конкурентов индийский Nissan выглядит довольно привлекательно по цене. Для сравнения:

Tenet T4 2026 года — от 2 169 000 рублей; Omoda C5 второго поколения — от 2 349 000 рублей; Changan CS35 Max — минимум 2 599 900 рублей.

Таким образом, Magnite в некоторых вариантах оказывается дешевле сразу нескольких популярных новых кроссоверов на российском рынке.

Какие двигатели доступны у Nissan Magnite

Большинство предложений в России приходится на версии с 1,0-литровым турбомотором мощностью 100 л. с. и вариатором Jatco.

Также встречаются автомобили с атмосферным двигателем того же объема мощностью 72 л. с. В Казани такой вариант предлагают примерно за 2 130 000 рублей, а в Самаре — за 2 300 000 рублей. Вместо вариатора у этих машин используется роботизированная коробка передач.

Цены на Nissan Magnite заметно отличаются в зависимости от региона и условий поставки. В Екатеринбурге 100-сильный автомобиль с уже уплаченным утильсбором продают примерно за 2 млн рублей, в Москве заказать такой кроссовер можно минимум за 2,17 млн рублей, а машины в наличии стоят около 2,3–2,7 млн рублей.

Появление Magnite показывает, что на российский рынок продолжают активно поступать недорогие модели из других стран. Индийский Nissan может стать еще одним вариантом для покупателей, которым нужны компактный кроссовер и цена ниже большинства новых предложений от китайских брендов.