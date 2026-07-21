Водители Германии массово пересекают границу с Чехией ради бензина.

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Водители Германии массово пересекают границу с Чехией, чтобы заправиться на выгодных условиях до снятия чешского ценового потолка, пишет Bild. По данным издания от 19 июля, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в ФРГ вновь растут цены на бензин и дизель. Особенно сильно подорожал дизель: за неделю его стоимость увеличилась на 6,7 цента. Ситуацию усугубило прекращение действия государственной субсидии на топливо с 1 июля.

Как отмечается в репортаже, перед окончанием срока действия ценового контроля в Чехии немецкие автомобилисты массово едут через границу. В приграничном городе Остров очереди на АЗС достигают одного часа ожидания. Чешское топливо стоимостью 1,55 евро за литр оказывается до 80 центов дешевле германского.

Ради этой экономии водители готовы проехать около 100 километров, в том числе из Лейпцига, чтобы полностью заправить бак. Однако после полуночи, когда истечет срок действия лимита цен в Чехии, это преимущество исчезнет, резюмирует газета.