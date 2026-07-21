Внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 официально представят 24 июля

Внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 официально представят в Китае 24 июля, рассказали представители бренда.

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Машина имеет габариты кузова 5085 х 1999 х 1895 (1912/1925) мм. Колесная база равна 2900 мм. В салоне предусмотрено пять мест. Стандартные углы въезда и съезда составляют 29 и 28 градуса соответственно. Снаряженная масса в зависимости от версии варьируется между 2405-2805 кг, а полная масса составляет 2865-3305 кг.

Автомобиль получил затемненные стойки, вертикальные фонари с тремя сегментами, запасное колесо на двери багажника, сенсор LiDAR на крыше и радар миллиметрового диапазона в переднем бампере.

В движение Cruiser 700 приводит параллельный гибрид, включающий 2-литровый турбодвигатель и три электромотора общей мощностью 1129 л.с. Тяговая батарея на 70 кВт⋅ч позволит проехать до 350 км на электротяге.

Появится ли модель в России, пока информации нет. В пресс-службе Geely постоянно отвечают, что продуктовые планы не комментируют.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в Казахстане представили обновленный кроссовер Geely Monjaro.