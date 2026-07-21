Штрафы за выброс мусора из машин хотят увеличить

Нижегородские депутаты предложили увеличить штрафы за сброс мусора из машин. Проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях опубликован на сайте регионального Законодательного собрания.

© vgoroden.ru

В пояснительной записке указано, что организаторы незаконных свалок получают доход, исчисляемый сотнями тысяч рублей в день, что позволяет им оплачивать назначаемые штрафы за несанкционированный сбор мусора в неположенных местах. Кроме того, при попытке привлечь к ответственности юрлица, они предоставляют документы на передачу транспортных средств во владение водителя. В связи с этим штрафы для физических лиц предложено увеличить до уровня действующего сейчас наказания для юридических. Также предлагается конфисковать у нарушителей транспортные средства.

Поскольку наибольшую озабоченность вызывает противоправная деятельность по сбросу и выгрузке отходов с грузовых транспортных средств, самоходных машин и прицепов, к ним предлагается десятикратное увеличение санкций, — говорится в документе.

Таким образом, штрафы для физических лиц будут составлять 50 000 — 70 000 рублей, для должностных и юридических — 150 000 — 200 000 рублей, а при повторном нарушении — до 150 000 для граждан, до 200 000 для должностных и до 500 000 для юридических лиц.

Если поправки будут приняты, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.