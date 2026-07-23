"Росавтодор" рассказал, как обновляет федеральную дорогу Р-177 "Поветлужье"

Федеральное дорожное агентство Росавтодор рассказало, как идет обновление дороги Р-177 "Поветлужье" в Нижегородской области.

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Отмечается, что маршрут Нижний Новгород - Йошкар-Ола проходит через известные туристические места субъекта - столицу Золотой хохломы город Семенов, озеро Светлояр и долину реки Ветлуги. С каждым годом интерес к этим местам растет, поэтому Росавтодор продолжает постепенно приводить трассу в нормативное состояние.

В этом году агентство ремонтирует 20 км Р-177 - с 94-го по 114-й км. Все работы выполняют последовательно на отрезках длиной от 1 до 3 км, чтобы свести к минимуму неудобства для автомобилистов.

Уточняется, что уже сняли старое покрытие, на наиболее изношенных отрезках усилили основание методом холодной регенерации и уложили нижний выравнивающий слой. В августе Росавтодор приступит к устройству верхнего слоя из ЩМА, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения.

Параллельно обустраивают 10 автобусных остановок: строят новые посадочные площадки и подходы к ним.

Всего в 2026-2027 годах Росавтодор приведет в порядок 83 км трассы в Семеновской и Воскресенском районах. В 2027-м обновим еще три участка: с 53-го по 94-й, с 114-го по 124-й и с 133-го по 146-й км.

Ранее "Автодор" рассказал, как идет строительство дороги по обходу Адлера.