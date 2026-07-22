Ушедшая с рынка России марка Skywell начала выпускать авто для такси Гонконга

Ушедший с рынка России Skywell объявил о начале производства машин для такси Гонконга. Они появятся на дорогах специального административного района Китая под именем Skyworth K, сообщают "Китайские автомобили".

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Интересно, что в такси Гонконга достаточно распространены и автомобили марки Kaiyi, которая также недавно покинула российский рынок. Отличительной особенностью местных "извозчиков" является ярко красный оттенок кузова.

Марка Skywell была основана в 2010 году владельцем концерна Skyworth Group Стивеном Вонгом и первоначально специализировалась на производстве электробусов и коммерческой техники. Выпуск легковых моделей начался лишь в 2020 году, после чего компания попыталась закрепиться на зарубежных рынках, включая Россию.

Бренд вышел на российский рынок в 2022 году, однако столкнулся с низким спросом и уже в начале 2025 года объявил о прекращении поставок автомобилей.

Что касается Kaiyi, то российский дистрибьютор марки объявил о переводе с 1 мая всех функций, связанных с послепродажным обслуживанием и ремонтом автомобилей, в компанию "Вотур Мотор Рус". Сборка моделей Kaiyi на калининградском "Автоторе" началась в 2023 году и была остановлена в 2025 году.